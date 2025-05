E' deceduto il palermitano Antonio Omar Dridi, il foreign fighter italiano in Ucraina

di: Redazione - (fonte: SkyTG24) - del 2025-05-21

Morto in Ucraina il quinto cittadino italiano dall'inizio del conflitto, Antonio Omar Dridi, il foreign fighter italiano. Lo segnala Memorial, l'associazione dei volontari internazionali per l'Ucraina, che ha confermato in queste ore la morte sul campo di battaglia del combattente italiano Antonio Omar Dridi. Era considerato disperso dallo scorso marzo. La notizia della sua scomparsa era emersa già alcune settimane fa, poi il Ministero degli Esteri, in una nota, aveva confermato che l’italiano risultava "disperso in azione dal 27 marzo".

Antonio Omar Dridi è nato il 15 febbraio 1991 a Palermo, viveva ormai stabilmente all'estero. In passato, infatti, ha vissuto in Germania e Austria, dove ha lavorato come cuoco. "Era uno spirito libero, non ha mai voluto rimanere fermo in un posto", ha raccontato la donna nell'intervista rilasciata proprio nei giorni in cui non si avevano più notizie sulla sorte del fratello. "Vorrei che ci aiutassero, noi ne abbiamo passate tante, siamo stati dei ragazzi molto sfortunati"