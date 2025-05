Gold Gym Castelvetrano, un Oro e tre Argenti. Atleti qualificati al Mondiale in Galles. Giustiniano: "Ringrazio i miei ragazzi"

di: Redazione - del 2025-05-21

Grande esordio per la scuola Gold Gym capitanata dal maestro Antonino Giustiniano nella disciplina Kick Box e Sport da contatto al Campionato Europeo. Due giornate intense si sono svolte lo scorso weekend a Catania al "Ico Open European Championship" che ha permesso l'accesso al Mondiale che si svolgerà ad ottobre in Galles.

"Un'organizzazione al top quella della inglese con sede Mondiale a Birmingham che ha fatto vivere un'esperienza indimenticabile ai nostri ragazzi - dichiara il maestro - sperando di portare un buon risultato al prossimo Mondiale. Noi continueremo ad allenarci ed a prepararci sempre al meglio. Tengo fermamente a ringraziare i miei atleti per l'operato svolto e per l'impegno impiegato durante questi mesi di sacrifici ed anche di rinunce, sacrifici che sono stati pienamente ripagati. Li ringrazio sempre come ringrazierò sempre anche le rispettive famiglie per credere in me e nel mio lavoro. Intanto - conclude Giustiniano - ci godiamo il viaggio, c'è un Mondiale che ci aspetta".