Il lettore scrive: "Grazie Sager per la pulizia straordinaria effettuata"

di: Redazione - del 2025-05-25

Riceviamo e pubblichiamo la nota del segretario dell’Associazione Maria SS.di Porto Salvo Vincenzo Lombardo che ringrazia pubblicamente la Sager ed i suoi dipendenti, che ieri mattina hanno effettuato un'eccellente, e si sottolinea eccellente, pulizia straordinaria della via Campobello e via Giacomo Leopardi (il tratto che immette in Via Bresciana).

I vacanzieri di Triscina e non solo "utilizzano detta via come una discarica a cielo aperto. Speriamo che questo spinga ciascuno di noi a fare la propria parte per mantenere la nostra città pulita e ordinata".