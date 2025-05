Energia Italia entra nel Gruppo Marigliano. Cresce la leadership nel mercato fotovoltaico

di: Redazione - del 2025-05-26

Energia Italia srl Società Benefit punta sempre più in alto nel panorama dei big della Distribuzione specialistica per il fotovoltaico. La società entra ufficialmente a fare parte del Gruppo Marigliano.

Battista Quinci, fondatore di Energia Italia ha dichiarato: “Dopo 21 anni di storia, migliaia di clienti acquisiti, un knowledge altamente qualificato nel settore delle rinnovabili, Energia Italia entra a far parte del Gruppo Marigliano per puntare a diventare leader indiscusso come distributore specialistico nel fotovoltaico. Ci onora come il Gruppo Marigliano con circa 3000 collaboratori, 1,4 Miliardi di fatturato, N° 1 nella Distribuzione nazionale del materiale elettrico, e termoidraulico ha riconosciuto nel capitale umano e nella struttura organizzativa di Energia Italia un potenziale da utilizzare a supporto della crescita delle 13 società del Gruppo distribuite in Italia con oltre 127 filiali”.

“Come spesso succede in molti mercati, anche il nostro, negli ultimi mesi si è evoluto molto velocemente”. – commenta Giuseppe Maltese, socio fondatore e Direttore Commerciale di Energia Italia. “Come specialisti del settore abbiamo cercato di capire i potenziali cambiamenti del mercato cercando di garantire la crescita dell’azienda e la sua resilienza ad uno scenario sempre più competitivo dove sono in corso fusioni, acquisizioni e fallimenti dei player più deboli. La risposta è stata quella di trovare un Investitore che potesse sostenere la nuova crescita. Dopo avere iniziato una fase di dialogo importante con il gruppo Marigliano abbiamo capito che era la strada giusta per una nuova evoluzione di Energia Italia. Dopo avere riscontrato nella proprietà una storia di successi, e conosciuto persone che credono nel valore del capitale umano, abbiamo preso la decisione giusta per garantire un nuovo futuro di crescita e rafforzamento della nostra leadership in Italia e in Europa”.

Nella nota ufficiale, il Gruppo Marigliano dichiara: "La Famiglia Marigliano, ha il piacere di comunicare che è stato raggiunto l’accordo per l’acquisizione del 100% delle quote della Energia Italia Srl – Società Benefit. L’operazione di integrazione nel Gruppo, all’esito dell’approvazione da parte di AGCM, avrà effetto retroattivo al 1° Gennaio 2025. L’obiettivo, altamente strategico, è quello di voler rafforzare l’approccio del Gruppo, in modo più strutturato e con chiare ambizioni di leadership, al mercato delle Rinnovabili.

La consolidata esperienza dei soci fondatori Battista Quinci e Giuseppe Maltese e dell’intero capitale umano della Energia Italia, saranno la solida base per un piano di sviluppo su tutto il territorio nazionale e, perché no, anche oltre confine. A parte il cambio di governance, così come da filosofia del Gruppo Marigliano, Energia Italia manterrà la sua intera struttura e la consueta autonomia commerciale. Certi della collaborazione di tutti per una veloce e costruttiva integrazione, auguriamo ai nuovi componenti del Gruppo Marigliano i migliori successi in questa nuova sfida professionale".