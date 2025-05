Congresso civico PD, Marco Campagna nuovo segretario

di: Comunicato Stampa - del 2025-05-31

Si è svolto il congresso del Partito Democratico di Castelvetrano, per l’elezione dei Segretari regionale e provinciale e per il Segretario di circolo, in un clima di serenità e confronto tra iscritti e simpatizzanti e con le forze sociali e politiche vicine al PD e all'area progressista, CGIL, ANPI, Movimento5Stelle, Officina24, presenti all'assemblea.

Marco Campagna è stato eletto segretario cittadino come scelta e volontà unitaria di proseguire e rafforzare il progetto avviato per le scorse amministrative, portare il Partito Democratico a riconnettersi con i bisogni e le aspettative della nostra comunità, con coraggio e determinazione, costruire un fronte progressista solido e coeso. Il PD ha votato all'umanità l'o.d.g. per interrompere la cooperazione militare tra Italia ed Israele, denunciando la grave crisi umanitaria a Gaza che va fermata.

Ringraziamo l'On Dario Safina, Valeria Battaglia ed Ernesto Raccagna, consigliere provinciale, per le parole di autentica condivisione del nostro nuovo cammino. Ringraziamo tutti quanti hanno partecipato arricchendo il dibattito di diverse esperienze e sensibilità.