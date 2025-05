Castelvetrano, importante incontro intercomunale sulla sanità pubblica nel nostro territorio

di: Comunicato Stampa - del 2025-05-29

Nel pomeriggio di ieri si è tenuto presso il Comune di Castelvetrano nella sala Consiliare un importante incontro intercomunale interamente dedicato al tema della sanità pubblica nel nostro territorio.

Erano presenti all'incontro: Accardo Valeria Presidente CC Partanna, Angelo Calogero Presidente CC Salemi, Biondo Nicola presidente CCSanta Ninfa, Bonanno Vito presidente CC Gibellina (assente per motivi personali ma condivide il progetto) Celia Girolamo Presidente CC Castelvetrano, Crocchiolo Sarah Presidente CC Salaparuta, Di Stefano Piero Presidente CC Campobello di Mazara, Genua Diego Presidente CC Vita, Ippolito Sandro Presidente Cc Poggioreale. Per il Comune di Mazara del Vallo Erano presenti il Consigliere Provinciale Francesco Foggia e il Presidente della IV Commissione Consiliare Paola Galuffo ed erano presenti inoltre i Presidenti delle IV commissioni consiliari dei Comuni della Valle del Belice.

L'incontro ha rappresentato un'occasione di confronto utile e necessario tra amministratori, consiglieri comunali e rappresentanti istituzionali del comprensorio. E' emersa con forza la consapevolezza che il diritto alla salute non può e non deve mai passare in secondo piano, e che solo attraverso il dialogo costante e la collaborazione tra i Comuni del nostro territorio si può dare voce alle esigenze reali dei cittadini e del personale sanitario.

Garantire servizi sanitari di qualità e condizioni lavorative dignitose per tutto il personale impegnato nel settore è un obiettivo comune e prioritariofo, fondamentale per un primo passo verso un sistema sanitario più giusto, accessibile e vicino ai bisogni della comunità. L'impegno condiviso è quello di continuare a lavorare in sinergia per tutelare il diritto alla salute e rafforzare i servizi sanitari locali, con determinazione e senso di responsabilità istituzionale.

Sono in programma altri incontri coinvolgendo anche i Sindaci, per definire e proporre un piano adeguato ai fabbisogni del nostro territorio,dando il giusto ruolo ai presidi di Mazara, Castelvetrano e Salemi. Si e' stabilito inoltre di fare un consiglio comunale aperto dove saranno invitati a prendere impegni i Vertici Aziendali e la Deputazione Regionale della Provincia.