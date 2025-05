L'ex Sindaco Enzo Alfano aderisce a "Controcorrente", movimento di Ismaele La Vardera

del 2025-05-30

L’ex primo cittadino si unisce al partito fondato dal deputato regionale. Alfano: “Antimafia e sensibilità verso il prossimo sono gli obiettivi comuni”. Continua l’espansione del movimento Controcorrente nel trapanese che, dopo aver presentato due consiglieri comunali a Campobello di Mazara, adesso troverà tra le sue anche l’ex grillino Enzo Alfano.

“Un ingresso di valore - dice il fondatore di Controcorrente, Ismaele La Vardera - il nostro movimento adesso ha bisogno di avere al suo interno gente di esperienza, pulita e che ama la propria comunità.

Alfano ha amministrato una comunità complicata che cerca riscatto. Un sindaco che, nonostante tutto, non è stato mai messo in discussione e che ha preso il meglio della sua comunità valorizzandolo, giorno dopo giorno. Non posso che essere fiero di averlo all’interno di Controcorrente”. Una dichiarazione d’intenti che è arrivata anche da parte di Alfano che a breve metterà in piedi anche un faro territoriale di Controcorrente.

“Sarò la voce di quei cittadini che non si sentono rappresentati - conclude Alfano - in una Sicilia che affonda in disservizi continui. Una terra dimenticata, anzi depredata dal governo nazionale, con il silenzio complice di chi rappresenta le istituzioni ed appartiene agli stessi partiti che governano il Paese. Ecco, davanti a questo scenario non potevo che sentirmi Controcorrente”