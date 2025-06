Cadavere di un uomo scoperto dai carabinieri, il decesso avvenuto da diverso tempo

di: Redazione - del 2025-06-06

(ph. foto di repertorio della via Mario Fani)

Una macabra scoperta agli occhi dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco di Mazara, dopo le segnalazioni dei vicini di casa che non lo vedevano da diverso tempo, il corpo, in evidente stato di decomposizione di un uomo, le cui generalità non sono ancora state fornite, è stato rinvenuto in una abitazione abbandonata di via Fani.

Sul luogo della tragica scoperta è intervenuto il medico legale, Dott. Tommaso Lipari, che ha effettuato la prima ricognizione cadaverica, successivamente il corpo è stato trasportato nel locale obitorio presso il cimitero comunale. I Carabinieri proseguono le indagini per comprendere le cause del decesso.