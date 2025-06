Omicidio-suicidio a Castelvetrano. Trovati i corpi senza vita di marito e moglie

di: Redazione - del 2025-06-06

Tragedia familiare a Castelvetrano omicidio-suicidio nella zona “orto” stamattina, un infermiere castelvetranese Francesco Campagna, in servizio all’ospedale Cervello di Palermo, ha ucciso la moglie 49enne, Mery Bonanno, operatrice ASACOM di origine palermitana e poi si sarebbe tolto la vita. Le indagini sul femmicidio-suicidio sono condotte dai carabinieri di Castelvetrano.

Dai preliminari accertamenti, ancora in corso di svolgimento e coordinati dal Sostituto Procuratore della Repubblica di Marsala presente sul posto, sembrerebbe trattarsi di omicidio – suicidio: la donna sarebbe stata colpita alla testa da un oggetto contundente (verosimilmente una chiave inglese rinvenuta in prossimità del corpo) e l’uomo si sarebbe gettato dal tetto dell’abitazione. Non risultano, allo stato, essere state formalizzate denunce o querele da parte di nessuno dei due coniugi o segnalazioni riconducibili a possibili dissidi nell’ambito della coppia. Sono in corso di svolgimento i rilievi tecnici e tutti gli accertamenti necessari alla ricostruzione della esatta dinamica dell’evento.

Sul posto della tragedia anche gli agenti della Polizia Municipale ed i Vigili del Fuoco.