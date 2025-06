Il volontario Filippo Infranca ripulisce l'area antistante la palestra della Scuola Enrico Medi

di: Redazione - del 2025-06-07

Grazie all'opera del volontario Filippo Infranca, è stata ripulita l'area antistante la Scuola Enrico Medi nei pressi dell'ingresso della palestra. Luogo dove si allenano le giovani atlete della società sportiva New Free Volley, allenate dal tecnico Margherita Lipido. Filippo Infranca non è nuovo a questa opera, lo scorso ha ripulito l'area esterna del comando della Polizia Municipale di via Campobello.