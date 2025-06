Marinella, lavori alla rete idrica erogazione sospesa per 24 ore

di: Redazione - del 2025-06-10

Si comunica che l'Ente Siciliacque effettuerà lavori di manutenzione e sostituzione del misuratore di portata nella zona di Marinella di Selinunte, con conseguente sospensione dell'erogazione idrica in tutta la borgata partire dalle ore 8.00 di mercoledì 11 giugno per una durata di circa 24 ore.

L'Amministrazione Comunale di Castelvetrano si scusa per il disagio che tale interruzione potrà arrecare ai cittadini e ringrazia per la comprensione.