Castelvetrano, folla numerosa e silenziosa per la fiaccolata in ricordo di Meri Bonanno. Il Sindaco: “Importante partecipazione anche maschile”

Una folla numerosa e composta a Castelvetrano ha partecipato alla fiaccolata in ricordo di Meri Bonanno. A parlare a nome della comunità castelvetranese don Rino Randazzo che ha ricordato Meri come una donna sempre pronta ad aiutare il prossimo e vicina ai più deboli.

Il sindaco Giovanni Lentini ha espresso soddisfazione per la risposta importante della città in termini di partecipazione evidenziando anche la partecipazione numerosa di tanti uomini. Parole di commozione anche da parte dell'Assessore Rosalia Ventimiglia che ha ribadito l'importanza di partire dalle scuole con l'educazione dei più giovani. Il corteo è partito da Piazza Escrivá ed è arrivato fino in Chiesa Madre per un momento di preghiera.