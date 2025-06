Cellulari vietati a breve anche alle superiori. Passo indietro o un bene per gli studenti?

di: Francesca Caprarotta - del 2025-06-14

(ph. adobe stock)

Sarà emanata, in questi giorni, una circolare per vietare l’uso di dispositivi telefonici in aula, dal prossimo anno. L’annuncio del ministro dell’istruzione Valditara non è anacronistico, in quanto l’uso dei telefoni e dei social network da parte di minori è esteso su larga scala. Il divieto dovrebbe riguardare gli istituti superiori, attualmente non destinatarie di misure, come le scuole del primo ciclo, anche per scopi didattici. Sebbene, i bambini e i ragazzi sembrano avere maggiore dimestichezza di noi adulti, con smartphone e tablet, tutelare la loro salute psicofisica è fondamentale.

Durante le fasi dello sviluppo infatti, diventa determinante educare ad una corretta vita online, pur reputando la tecnologia importante. Gli effetti indesiderati, derivanti da questi apparecchi, sono diversi e numerosi sono gli studi condotti in questi anni. Si raccomanda infatti, l’utilizzo dei dispositivi solo per qualche ora al giorno, e sotto supervisione dei genitori o di un adulto, che possa vigilare sui contenuti. La sovraesposizione alla tecnologia può portare a deficit delle funzioni esecutive e dell’attenzione, a ritardi cognitivi, aumento dell’impulsività, scatti di ira, fino ad arrivare ad una vera e propria dipendenza, a qualsiasi età.

E’ cruciale per il futuro delle nuove generazioni, prendersi cura dei nativi digitali, in modo tale che possano fare uso regolare delle strumentazioni tecnologiche, senza implicazioni negative. Ad avere il ruolo fondamentale, sono le famiglie e le scuole. E’ consueto e negativo intrattenere i bambini dal “cellulare babysitter”. Fare attività fisica, parlare e giocare, sarebbe sicuramente migliore per un sano sviluppo. Ma nella società di oggi, tutto questo sembra in fase di archiviazione, perché “l’essenziale è invisibile agli occhi” come si legge ne “Il piccolo principe”.