"Contrasto alla spreco con promozione delle eccedenze alimentari", mozione promossa dal consigliere Errante Parrino

di: Redazione - del 2025-06-14

(ph. Adobe Stock)

Avviare una campagna di sensibilizzazione ed informazione diffusa sull'importanza della riduzione dello spreco alimentare, fornendo consigli pratici sulla conservazione, l'acquisto consapevole e il riutilizzo creativo degli avanzi, evidenziando anche il valore etico del non-spreco in relazione alla povertà. Il principale significato della mozione promossa in Consiglio, dal consigliere indipendente Giuseppe Errante Parrino avente come oggetto: "Misure di contrasto allo spreco alimentare e la promozione della donazione di eccedenze alimentari nel Comune di Castelvetrano".

"Avviare una indagine conoscitiva presso le attività commerciali, - si legge nel testo della mozione - supportare e rafforzare la collaborazione con gli enti caritatevoli, le associazioni di volontariato già operanti sul territorio e valutare la creazione di un punto di raccolta comunale per le eccedenze. Valutare l'introduzione di incentivi o agevolazioni; Implementare buone pratiche all'interno delle mense comunali e scolastiche e monitorare periodicamente i progressi e i risultati delle iniziative intraprese, sia in termini di riduzione dello spreco che di quantità di cibo recuperato e ridistribuito".