Tanta commozione per l'ultimo saluto a Mary Bonanno: "Ci ha lasciato una persona davvero speciale"

di: Redazione - del 2025-06-14

Castelvetrano si stringe per l'ultimo saluto a Mary Bonanno in occasione dei funerali che si sono svolti questa mattina presso la Chiesa Maria Ss. Annunziata (Badia). Tanta commozione in ricordo di una persona speciale a detta di tutti presenti. Tantissime persone hanno reso omaggio alle esequie della 49enne, autorità civili e religiose hanno salutato per l'ultima volta Mary Bonanno. Lunghi silenzi in ricordo di una donna vittima di una violenza che ha sconvolto un'intera comunità.