Le figlie di Mary Bonanno: “Grazie a chi ci è stato vicino per il grande affetto dimostrato”

del 2025-06-14

Una lettera di ringraziamento nel giorno dei funerali della mamma. Le tre figlie di Mary Bonanno hanno deciso di affidare il loro ringraziamento ad una lettera il cui testo è stato letto durante le esequie funebri da parte di Don Rino Randazzo.

Di seguito riportiamo interamente il contenuto della lettera: "A chi ci ha stretto in un abbraccio di affetto e solidarietà, In questi giorni di dolore per la tragica perdita della nostra amata mamma , abbiamo sentito forte la vicinanza, la cura e il sostegno di tante persone, vicine e lontane.

Non ci sono parole sufficienti per esprimere quanto il vostro affetto, le vostre preghiere, i vostri gesti e le vostre parole ci abbiano aiutato ad affrontare questa prova così dura.

Un ringraziamento speciale va alla Parrocchia Maria SS. Annunziata e al suo parroco Don Rino, che ci hanno accompagnato con sensibilità e fede, donandoci conforto nel momento più difficile.

Siamo grati al Comune di Castelvetrano, al Sindaco e a tutta l’Amministrazione per la loro presenza, il sostegno concreto e l’umanità dimostrata verso la nostra famiglia. Sentiamo il bisogno di ringraziare di cuore anche il mondo della scuola, che con la sua presenza e il suo sostegno ci ha fatto sentire parte di una grande famiglia, e tutte le associazioni di volontariato che hanno saputo donarci tempo, ascolto e solidarietà autentica. Un pensiero riconoscente va anche agli operatori dell’informazione e ai giornalisti che, con rispetto e delicatezza, hanno raccontato la storia di nostra madre, aiutando a mantenere viva l’attenzione su una tragedia che non può e non deve essere dimenticata.

A ciascuno di voi, che con la vostra vicinanza ci avete aiutato a non sentirci soli, va il nostro più sincero e commosso grazie. Con il cuore Ylenia, Krissen e Alessia