Santa Ninfa, assegnato nuovo mezzo antincendio all’Ass. Naz. Vigili del Fuoco

di: Comunicato Stampa - del 2025-06-15

Tra gli enti beneficiari della nuova fornitura di attrezzatura della Protezione Civile regionale ne fa parte anche la ANVVFC di Santa Ninfa. L’Ass. Naz. Vigili del Fuoco di Santa Ninfa guidata dal Capo Delegazione Domenico Lo Curto ha ben 15 ragazzi regolarmente formati per la campagna antincendio i quali a partire da lunedi 16 Giugno si occuperanno giornalmente del pattugliamento contro gli incendi e pronto intervento spegnimento con il mezzo pickup.

Come spiega Lo Curto: "Il pickup è uno dei mezzi leggeri in dotazione della protezione civile in grado di raggiungere anche zone con poco spazio circostante ed è equipaggiato di modulo antincendio contenente 350 litri di acqua mista ad un liquido estinguente che agisce per soffocamento sugli incendi sia di sterpaglie che di altra natura. In piena collaborazione con il sindaco Carlo Ferreri che si è messo a completa disposizione con i ragazzi di questa associazione ci sarà una completa copertura del territorio Santaninfese a partire dalle prime ore dell’alba".

Ma in collaborazione e supporto con ANVVFC Mazara del Vallo guidata dal collega Giovanni Ditta sarà coperto tutto il territorio Belicino. Una novitá per questo territorio vittima annualmente di incendi boschivi con l'obiettivo di prevenire gli incendi e migliorare la risposta alle emergenze. Inoltre ricorda lo stesso Lo Curto che qualsiasi cittadino puó segnalare un principio di incendio ai seguenti numeri: - 800404040

- 1515

- 112