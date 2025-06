"Valorizzazione territorio e promozione eccellenze locali", interessante iniziativa del Rotary Club Castelvetrano Valle del Belice

di: Comunicato Stampa - del 2025-06-16

L'iniziativa del Rotary Club Castelvetrano Valle del Belice ha saputo mettere in luce il connubio vincente tra innovazione, valorizzazione del territorio e promozione delle eccellenze locali, unendo visione futuristica e rispetto per la tradizione. L'evento, che ha visto la partecipazione di tre imprese di spicco – Molini del Ponte, Bono e Ditta ed Energia Italia – ha offerto una panoramica stimolante su come le aziende del nostro tessuto economico possano affrontare le sfide del mercato moderno senza perdere la propria identità e le proprie radici.

I Molini del Ponte hanno illustrato come sia possibile preservare la storia e la qualità di un prodotto millenario come la farina, introducendo al contempo processi innovativi che ne garantiscono la sostenibilità e l'adeguamento alle nuove esigenze dei consumatori. La loro testimonianza ha evidenziato l'importanza di un'innovazione che nasce dal profondo rispetto per la materia prima e per i saperi tramandati.

Bono e Ditta ha mostrato come l'eccellenza artigianale e la dedizione alla qualità possano essere il motore di un'impresa che guarda avanti. Attraverso la loro esperienza, è emerso chiaramente come l'investimento in nuove tecnologie e strategie commerciali possa amplificare il valore di prodotti unici, mantenendo fede a una tradizione di maestria e attenzione al dettaglio.

Infine, Energia Italia ha portato un esempio concreto di come l'innovazione possa tradursi in un impatto positivo sul territorio, non solo in termini economici ma anche ambientali. La loro presentazione ha sottolineato il ruolo cruciale delle energie rinnovabili e delle soluzioni all'avanguardia per un futuro più sostenibile, dimostrando che il progresso tecnologico può andare di pari passo con la responsabilità sociale d'impresa.

L'iniziativa del Rotary club Castelvetrano ha quindi offerto una preziosa occasione per riflettere su come l'innovazione non sia solo una questione tecnologica, ma una mentalità che permette alle aziende di evolversi, valorizzare il proprio patrimonio e contribuire attivamente allo sviluppo del territorio. Le tre imprese presenti hanno dimostrato che è possibile conciliare una forte visione orientata al futuro con il mantenimento delle proprie tradizioni, creando così vere e proprie eccellenze che rappresentano al meglio il nostro territorio.