Manca l'aria condizionata in alcuni piani dell'ospedale di Castelvetrano, polemiche e disagi

di: Redazione - del 2025-06-16

(ph. immagine di repertorio)

Due motori in tilt all'interno dell'Ospedale Vittorio Emanuele II di Castelvetrano stanno creando non pochi problemi, analoga situazione pare essere esistente anche all'Ospedale di Marsala. A subire i maggiori disagi i pazienti ed il personale medico mentre nelle sale operatorie viene assicurato il funzionamento dell'impianto di condizionamento.

La ditta che si occupa della manutenzione ha effettuato delle verifiche e si spera che al più presto vengano riparati i motori che assicurano la climatizzazione, in questi giorni di innalzamento delle temperature. L'azienda nelle more ha fatto arrivare dei condizionatori (pinguini) che già sono stati montati mentre un motore potrebbe essere sostituito a breve, fanno sapere.