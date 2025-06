Truffa dello specchietto sventata dalla prontezza di una ragazza alla guida della propria vettura

di: Redazione - del 2025-06-17

(ph. google.com/maps)

Sventata truffa dello specchietto a Castelvetrano dalla prontezza di C.F. 27 anni che si trovava a bordo di una Ford, oggi intorno alle 14 mentre percorreva la via Campobello. La ragazza dopo aver sentito il rumore di un forte colpo ha rallentato ed è stata superata dal conducente di una Mini Cooper scura che le faceva notare che lo specchietto laterale era stato mandato in frantumi chiedendo il risarcimento del danno.

La ragazza, non si è persa d'animo, perchè convinta di non aver arrecato alcun danno, che era sicuramente stato effettuato da altro, ha chiesto alle persone che chiedevano i soldi, di attendere lì che avrebbe chiamato il padre. Ma gli autori della truffa dello specchietto, non hanno voluto attendere e si sono dileguati. Secondo quanto riferito dal padre della ragazza, il fatto è stato segnalato alle forze dell'ordine.