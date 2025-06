Salemi, cade durante la Sagra della Busiata, cittadino risarcito di 9 mila euro

di: Redazione - del 2025-06-15

(ph. Google Maps)

Il Comune di Salemi ha recentemente dovuto risarcire un uomo caduto la sera della Sagra della Busiata.

I fatti risalgono all’8 agosto del 2023, proprio la sera della sagra, quando il borgo era invaso da migliaia di visitatori attratti dal noto evento gastronomico.

Il signor P. F. mentre camminava sul marciapiedi della centralissima via Giacomo Matteotti, inciampava in un grosso foro presente sulla pavimentazione e cadeva rovinosamente per terra.

A seguito della caduta, l’uomo riportava una ferita lacero-contusa alla gamba destra che cominciava a sanguinare, oltre ad un forte dolore alla caviglia e pertanto veniva subito soccorso ed accompagnato dai suoi familiari presso il P.T.E. di Salemi per le cure del caso. In quel periodo, il Comune aveva appaltato i lavori di rifacimento del marciapiedi di via Matteotti e della pubblica amministrazione ad una ditta che stava svolgendo i lavori; ma la buca in questione non era stata segnalata, oltre al fatto che a causa dei lavori il marciapiedi si presentava al buio.

Per questo motivo, il malcapitato, che ha subito numerose complicazioni in seguito all’infortunio, ha deciso di rivolgersi ad un legale, l’avvocato Francesco Salvo di Salemi, che ha ravvisato i presupposti per contestare all’Ente un caso di insidia stradale; dopo le prime scaramucce, però il Comune ha rifiutato la richiesta di risarcimento, imputando tutte le responsabilità alla società C.S. Costruzioni che avrebbe dovuto meglio recintare e mettere in sicurezza il cantiere per evitare simili incidenti ai pedoni.

Alla fine, visto che entrambi si scaricavano le proprie responsabilità, l’uomo, su consiglio del proprio avvocato ha deciso di citarli in giudizio per chiedere un risarcimento danni di circa 15.000 euro. Il Tribunale di Marsala, giudice dott. Marcello Bellomo, dopo aver letto le difese di tutte le parti, all’udienza del 25 gennaio 2025 ha formulato una proposta conciliativa che prevedeva un risarcimento in favore di P. F. di euro 9.000,00 comprese le spese legali, da porre in egual misura a carico del Comune di Salemi e della Società di costruzioni.

Alla fine tutte le parti, per evitare i tempi e i rischi di una causa, hanno accettato la proposta loro formulata dal Giudice e lo scorso 10 giugno, essendo i pagamenti andati a buon fine, la causa è stata cancellata dal ruolo. A distanza di circa due anni, si è chiusa positivamente la brutta esperienza accaduta allo sfortunato avventore.