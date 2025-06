"La truffa dello specchietto", segnalazioni fra Campobello e Tre Fontane

di: Redazione - del 2025-06-16

(ph. google.maps)

Giungono alla redazione diverse segnalazioni del ritorno nel nostro territorio della banda dedita alla "Truffa dello specchietto". In particolare un nostro lettore ci segnala la presenza del fenomeno nella strada fra Campobello e Tre Fontane.

"Tra Campobello e Tre Fontane e' in circolazione un gruppo che pratica la famosa truffa dello specchietto rotto. In particolare una Mercedes nera e un'Alfa Romeo bianca. Sono abili perche' dopo un botto mentre passi vicino alla macchina, non so come ti ritrovi con della vernice sulla fiancata dello stesso colore dello specchietto. Poi la richiesta di trattare senza fare assicurazione. Diffondete questo messaggio anche per prossimi turisti".