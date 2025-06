Carenze Medici per Guardie Mediche turistiche, le preoccupazioni di cinque consiglieri di Campobello

di: Comunicato Stampa - del 2025-06-16

Assenza di personale medico, specialmente per le Guardie Mediche nelle località turistica, in vista dell'imminente avvio della stagione estiva mette in allarme le comunità, in particolare, cinque consiglieri comunali di Campobello scrivono all'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani.

"Dopo aver appreso la notizia dal comunicato stampa, con il quale l'A.S.P. informava la cittadinanza

che: “Nessun medico si è inoltre presentato alla convocazione per i turni vacanti da 12 e 24 ore settimanali delle Guardie Mediche Turistiche, il cui servizio partirà domenica 15 giugno”, i consiglieri di Campobello di Mazara Di Maria Tommaso, Montalbano Isabel, Fazzuni Giuseppe, Leonardo Bascio e Vampiro Mariangela, preoccupati, per il possibile epilogo che potrebbe ulteriormente toccare al presidio di guardia medica turistica di Tre Fontane, rimasto chiuso già nelle annualità 2022 e 2023, hanno inviato una nota con la quale chiedono, al Direttore generale Dott. Danilo Palazzolo, di conoscere le soluzioni, che l'A.S.P. intende mettere in campo, onde evitare l'ennesima chiusura del suddetto presidio e se ritenga opportuno rimuovere incompatibilità o eventuali requisiti, che sono stati previsti all'interno dell'avviso per il conferimento di incarichi del servizio di guardia medica turistica".