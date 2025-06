Comunicazione Emergenza Comando VVFF Trapani, Assostampa rende omaggio a Piero Silvano. Giuseppe Cardinale nuovo comunicatore

di: Comunicato Stampa - del 2025-06-18

L’Assostampa di Trapani ha voluto omaggiare Piero Silvano, referente della comunicazione istituzionale ed in Emergenza del Comando di Trapani per oltre 25 anni, per la fattiva collaborazione di oltre con i giornalisti di tutta la provincia con la seguente dedica: "A Piero Silvano, professionista della comunicazione d’emergenza, per aver raccontato in questi anni con rigore e umanità il coraggio silente e prezioso dei Vigili del Fuoco. L’Assostampa Trapani, con stima e gratitudine".

Nell’occasione è stato presentato il nuovo comunicatore Ispettore antincendi Giuseppe Cardinale e i seguenti Comunicatori in emergenza: Capo Reparto Lo Giudice Francesco, Capo Squadra Mario Valenti, Capo squadra Gaspare la Monica, Capo squadra Claudio la Barbera e Vigile Coordinatore Giuseppe Giacalone.