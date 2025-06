Marinella, lavori sulla via Marco Polo, polemica di alcuni gestori dei locali

di: Redazione - del 2025-06-18

Gestori e titolari dei locali ubicati nella via Marco Polo a Marinella di Selinunte stamattina si sono accorti dell'esecuzione dei lavori, avviati di prima mattina, per quanto concerne l'installazione della fibra ottica. Con la stagione estiva ormai avviata, i gestori e titolari non si aspettavano di certo questi lavori. Il Sindaco si è subito attivato e di concerto al Corpo di Polizia Municipale sta monitorando la situazione.

Le vie di Marinella già da mesi sono state oggetto di lavoro ed in alcune strade i segni lasciati sono evidenti come le segnalazioni giunte in redazione, di porzioni di manto stradale lasciato scarificato senza essere stato completato di asfalto.