Donna scomparsa, appello dei familiari: "Era diretta a Mazara". Ultima foto postata su Facebook il 17 giugno

di: Redazione - del 2025-06-19

Maria Veronica Riccardo è scomparsa da due giorni. L'ultima sua pubblicazione sul profilo Facebook è datata 17 giugno alle ore 20:02. Da allora, la sua famiglia non ha più notizie. La donna aveva riferito di essere diretta a Mazara del Vallo, per incontrare la sorella del suo compagno. Al momento della scomparsa si trovava in compagnia di un uomo di nazionalità tunisina.

Ecco l'appello della sorella Ilaria: “Non abbiamo più notizie di nostra sorella, e siamo estremamente preoccupati per la sua sicurezza. Al momento della scomparsa si trovava a Mazara del Vallo ed era in compagnia di un uomo di nazionalità tunisina. Non risponde al telefono e non abbiamo alcuna informazione su dove possa trovarsi. Chiediamo l’aiuto di chiunque possa averla vista o abbia informazioni utili a rintracciarla.

Se avete visto lei o sapete qualcosa che possa aiutare, vi preghiamo di contattarci immediatamente al numero 3275724266 oppure di rivolgervi alla polizia locale. Ogni informazione può essere fondamentale”.