Addio a Pino De Pasquale, storico imprenditore fondatore dei magazzini Depas

di: Redazione - del 2025-06-18

E' venuto a mancare all'affetto dei propri cari, Giuseppe De Pasquale, 93 anni, da tutti conosciuto come Pino, imprenditore che nel lontano 1955 fondò uno dei primi grandi magazzini denominati Depas in via Marconi. Attività fiorente che diede lustro alla città e tanti posti di lavoro. I funerali si svolgeranno venerdì 20 giugno alle ore 15 in Chiesa Madre a Castelvetrano.

Le redazione di CastelvetranoNews.it porge le più sentite condoglianze alla famiglia De Pasquale.