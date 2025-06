Un successo il primo Grest parrocchiale, adesso la gran serata finale il prossimo 29 giugno

di: Comunicato Stampa - del 2025-06-18

È partito con entusiasmo e amore il primo Grest parrocchiale “Nemo & Friends”: una nuova avventura educativa che ha saputo unire gioco, crescita e spirito di comunità. Ben 93 tra bambini e ragazzi hanno colorato le giornate di questa esperienza unica, regalando sorrisi, energia e, soprattutto, una cura autentica verso i più piccoli. Gli adolescenti, veri protagonisti di questo Grest, si sono messi in gioco con responsabilità e passione.

Come fratelli maggiori, hanno accompagnato, guidato e sostenuto i più piccoli con uno spirito di servizio che ha commosso tutti. In momenti come questi si tocca con mano la bellezza di una comunità che educa, cresce insieme e si prende cura l’uno dell’altro. Un sentito ringraziamento gli organizzatori lo rivolgono all’Amministrazione Comunale per la vicinanza e attenzione ed ai genitori, che con fiducia e partecipazione hanno affidato i loro figli a questa iniziativa. La loro disponibilità, il sostegno quotidiano e l’amore verso questa esperienza sono stati il motore silenzioso ma fondamentale del successo del Grest.

L'invito a tutta la comunità parrocchiale per una serata speciale:

MEGA FESTA FINALE del Grest

Domenica 29 giugno

Ore 20.30

Giardino del Santuario della Madonna della Tagliata – Castelvetrano

Sarà una serata di festa, spettacolo e condivisione per concludere insieme questa splendida avventura estiva e dire grazie a tutti coloro che l’hanno resa possibile.