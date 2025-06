“Le giornate insieme a te per l’ambiente”, gruppo di volontari e dipendenti McDonald's ripuliscono aree comunali

di: Redazione - del 2025-06-18

McDonald’s organizza nei Comuni in cui è presente “Le giornate insieme a te per l’ambiente”, iniziativa di volontariato aziendale dedicata a ripulire e riqualificare alcune aree urbane contrastando l’abbandono di rifiuti nell’ambiente.

Con la partecipazione dei dipendenti, il coinvolgimento della cittadinanza e di un gruppo di ragazzi del centro di accoglienza La Locanda di Selinunte in 22 a ripulire il nostro paese. Oggi 18 giugno per l'appunto il gruppo si è recato in via G.G. Ciaccio Montalto (Piazza mercato) area in cui il fenomeno del cosiddetto littering rappresenta un problema concreto. Raccolti all’incirca una trentina di sacchi fra plastica, vetro, lattine, cartone.

"Un gesto tangibile a sostegno della comunità in cui si vive quotidianamente, - fanno sapere alcuni volontari dell'iniziativa - consapevoli dell’importanza di agire in prima persona in alcune delle sfide sociali e ambientali oggi più urgenti e di influenzare positivamente il cambiamento, promuovendo comportamenti virtuosi anche in ambito ambientale".