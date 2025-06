Lettera al Direttore: "Dopo anni di lavoro al nord trovo le borgate di Marinella e Triscina in uno stato di assoluto abbandono"

di: Redazione - del 2025-06-19

Riceviamo e pubblichiamo la una lettera indirizzata al nostro Direttore Responsabile del lettore Giulio che esprime un profondo disappunto per lo stato di abbandono in cui versano le borgate marinare di Marinella e Triscina.

"Sono un cittadino Castelvetranese, che dopo molti anni di lavoro in Lombardia ha deciso di ritornare nella mia città natale a godermi la pensione. Purtroppo, desidero esprimere, credo anche a nome dei numerosi residenti e operatori delle borgate marinare di Marinella e di Triscina, il mio profondo disappunto per lo stato di abbandono in cui versano le suddette aree, particolarmente evidente durante la stagione estiva, periodo di massimo afflusso turistico e di attività.

Ritengo inaccettabile che proprio nei mesi estivi, quando le borgate dovrebbero rappresentare un fiore all’occhiello per il nostro territorio, vengano eseguiti lavori pubblici che, oltre a causare disagi a cittadini e visitatori, contribuiscono a peggiorare ulteriormente la situazione, già compromessa dalla mancanza di decoro urbano, dalla scarsa manutenzione delle strade, dalla carenza di servizi essenziali e dalla gestione inadeguata dei rifiuti. Questa situazione ha un impatto negativo sull’immagine della città e sulla qualità della vita di residenti e turisti, rischiando di compromettere la vocazione turistica e la sostenibilità economica delle attività locali.

Si ha l’impressione che le borgate non hanno una guida. Mi auspico che l’Amministrazione provveda con urgenza: all’immediato ripristino del decoro urbano nelle borgate marinare, a programmare i lavori pubblici in periodi diversi da quelli di maggiore affluenza turistica, ad avviare un confronto diretto con i residenti e gli operatori per condividere le priorità e le modalità di intervento".