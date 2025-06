ASD CFS Basketland Castelvetrano festeggia la vittoria del campionato Under 15 Promozionale

di: Redazione - del 2025-06-19

Ieri sera grande soddisfazione per la squadra dell'ASD CFS Basketland Castelvetrano che ha vinto il Campionato Under 15 Promozionale. Una formazione composta da ragazzi con sani principi e dal Coach Giuseppe Caponetto che ha saputo amalgamare il tutto insieme al perno principale che è il presidente Cesare Parrino che dopo la scomparsa di Mariella Firenze ha saputo prendere in mano le redini guidando il gruppo.

Grande partecipazione anche dei genitori che partita dopo partita e allenamento dopo allenamento sono diventati una grande famiglia seguendo i ragazzi in tutte le trasferte e gare casalinghe nonostante i tanti impegni giornalieri.