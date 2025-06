L'operaio morto folgorato a Menfi: choc e dolore a Caccamo per Samuel

di: Redazione - del 2025-06-19

Due giorni fa ha perso la vita un operaio ventiseienne originario di Caccamo mentre prestava servizio su un impianto fotovoltaico in fase di realizzazione tra Menfi e Santa Margherita di Belìce, in contrada Genovese. Il giovane è stato vittima di una folgorazione. A Caccamo lo conoscevano tutti. L’intera comunità è in lacrime per Samuel Scacciaferro, il giovane operaio travolto da una scarica elettrica.

La Procura di Sciacca ha disposto l’autopsia sul corpo del giovane operaio, mentre tutta la comunità di Caccamo è incredula di fronte all’ennesima morte sul lavoro. Sui social tanti i messaggi di cordoglio per Samuel che viene ricordato come un giovane generoso e dedito al lavoro.