L’euro contro altre valute europee – cosa aspettarsi nel 2025?

di: Giovanni Borrelli - del 2025-06-19

La valuta fiat dell’Europa affronta diverse sfide nel 2025. Mentre la Banca Centrale Europea (BCE) gestisce con attenzione le politiche monetarie a causa della disinflazione, le guerre commerciali degli Stati Uniti e le tensioni geopoliticherimodellano i flussi di capitale. Di conseguenza, l’euro reagisceatutte queste sfide esterne e dobbiamo aspettarci diversi scenarinel 2025 nel confronto con altre valute europee. In questa analisi, esamineremo la traiettoria dell’euro rispetto alla sterlinabritannica (GBP), al franco svizzero (CHF), alla corona svedese(SEK) e alla corona norvegese (NOK), utilizzando i più recentidati istituzionali e macroeconomici.

Dati macroeconomici che influenzano l’euro

Nel trading finanziario online , tutte queste valute sonoattivamente scambiate contro l’euro e il dollaro, e comprenderele principali dinamiche è importante per avere un punto di riferimento. Insieme ai trader online, anche gli investitori in valute osservano i dati macroeconomici per condurre analisifondamentali e garantire portafogli valutari stabili tra le principali fiat come EUR, GBP, CHF, SEK, NOK, ecc. Poiché siprevede che l’economia europea cresca moderatamente nel2025, la disinflazione supera quella degli Stati Uniti, guidatadalla diminuzione dei prezzi dell’energia. L’euro appare piùforte rispetto al dollaro a causa dei dazi di Trump e di altriimportanti cambiamenti politici negli Stati Uniti. La disoccupazione rimane stabile al 5,9%, e la ripresa dei salarireali rafforza la spesa delle famiglie.

Politiche della BCE

È molto probabile che la BCE riduca i tassi di interesse fino a portare il tasso sui depositi intorno all’1,75% entro la metà del 2025, e il differenziale dei rendimenti con la Fed (Federal Reserve) diventerà ancora più sottile. La BCE ha un obiettivo di inflazione del 2%, e ci sono alte probabilità che l’Eurozonamantenga l’inflazione vicino a questo livello.

Aspetti geopolitici

La presidente della BCE Christine Lagarde puntaall’internazionalizzazione dell’euro tramite riforme dei mercatidei capitali, alleanze commerciali più profonde e capacità di difesa dell’UE rafforzate. Sostiene l’idea che una valuta guadagni lo status di riserva quando è supportata da solidi partenariati in materia di sicurezza, una lezione appresa dal dominio del dollaro come valuta di riserva globale. Attualmente, l’euro rappresenta solo il 20% delle riserve globali, ma la fatturazione commerciale in euro raggiunge il 40%, il che indica un potenziale di crescita.

Scenari tra coppie valutarie

Analizziamo ora come si comporterà l’euro rispetto ad altrevalute europee nel 2025 per capire se gli investitori possono ottenere rendimenti.

EUR/GBP – Persistono le ombre della Brexit

La sterlina britannica sta lentamente superando l’euro, poichésono necessari sempre più euro per acquistare 1 sterlina. La coppia EUR/GBP è in mercato ribassista da un po’ di tempo. Poiché ci si aspetta che la Banca d’Inghilterra (BoE) tagli i tassinel 2025, potrebbe anticipare l’allentamento della BCE portandola GBP ad avere un vantaggio nel quarto trimestre del 2025. Mentre alcune fonti prevedono che la coppia EUR/GBP raggiunga il livello di 0,87 nella seconda metà del 2025, con la persistente tendenza ribassista, queste previsioni sono puramentespeculative e potremmo vedere la coppia testare le aree di 0,83 e persino 0,82.

EUR/CHF – Per lo più stabile

La Banca Nazionale Svizzera (BNS) prevede tagli dei tassifino allo 0,0%, il che influenzerà negativamente l’attrattivadel franco come bene rifugio. L’inflazione è bassa all’1,4%, unita alle riserve auree che conferiscono stabilità al franco, ma la correlazione con l’Eurozona rende la coppiaEUR/CHF relativamente poco volatile, il che solitamente sitraduce in minori opportunità di trading. Di conseguenza, la coppia si muove attualmente in un intervallo, il che limita le opportunità di trend trading e non suscita l’interesse degliinvestitori.

EUR/SEK – I dazi pesano

La Riksbank mantiene un orientamento espansivo, con tassid’interesse più bassi, e l’alta dipendenza della Svezia dalleesportazioni rende la corona svedese vulnerabile ai dazi degliStati Uniti. Quasi il 40% del PIL del paese proviene dalleesportazioni e i dazi USA hanno un impatto rilevante. Gli investimenti nel settore della difesa offrono un certo sollievo ma non riescono a compensare del tutto i rischi legati al commercio. La coppia ha tentato più volte di entrare in una fase rialzista ma senza successo. Attualmente è scambiata vicino alla zona di 10,8 e alcuni esperti fissano come nuovo obiettivo quota 11,20 per i motivi sopra menzionati.

EUR/NOK – Petrolio

La coppia EUR/NOK si sta attualmente muovendo lentamente verso il basso e potrebbe facilmente testare i livelli di 11,25 nelprossimo futuro. Ciò è supportato dalla volatilità del Brent intorno ai 60 USD al barile e dai tagli dei tassi da parte dellaBanca di Norvegia. Poiché le sanzioni colpiscono l’industriapetrolifera russa, la quota di mercato liberata è un buon obiettivoper la Norvegia, fortemente orientata all’esportazione di petrolio. Mentre lo stimolo fiscale sostiene la domanda interna, non riesce comunque a compensare pienamente i rischi esterni. Poiché il prezzo del petrolio e i tagli dei tassi si annullano a vicenda, è probabile che la coppia continui il suo lento andamento.