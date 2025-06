Il lettore scrive: "In via Domenico Cirillo buca pericolosa da più di un mese a seguito di lavori"

di: Redazione - del 2025-06-21

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un nostro lettore che attraverso immagini inviateci al numero WhatsApp della Redazione di CNews.it 3515842841 evidenzia una situazione ancora allo stato attuale non risolta.

"In via Domenico Cirillo da più di un mese sono stati effettuati dei lavori alla condotta che hanno interessato il manto stradale. La lunga buca è ancora lì, ogni auto che transita rischia di danneggiarsi e non da meno il forte pericolo per i conducenti delle due ruote".