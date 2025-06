Il lettore scrive: "I lavori dei cantieri non dovevano terminare il 23 giugno?"

di: Redazione - del 2025-06-25

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un nostro lettore che attraverso un'immagine ci evidenzia quanto è accaduto nella giornata di ieri a Triscina. Secondo quanto riferito dal lettore proseguono senza sosta i lavori privati. "Leggevo che c'è la sospensione dei lavori edili dal 23 giugno, allora mi chiedo perché a Triscina i lavori continuano?".

Riportiamo i punti salienti dell'ordinanza del Sindaco di Castelvetrano:

- Sospensione dei Lavori dei cantieri edili in corso ricadenti nell’area ricade nella Zona Territoriale Omogenea A3 con lo sgombero delle aree pubbliche occupate da materiali edili di varia natura e delle attrezzature, a partire dal 23.06.2025 e fino al 07.09.2025.

- Sospensione dei Lavori dei cantieri edili in corso, nelle restati aree, nelle frazioni di Marinella di Selinunte e Triscina di Selinunte con lo sgombero delle aree pubbliche occupate da materiali edili di varia natura e delle attrezzature, a partire dal 30.06.2025 e fino al 07.09.2025, fatta eccezione per interventi improcrastinabili ed urgenti, salvo deroghe specifiche per opere pubbliche su motivata istanza del soggetto interessato.