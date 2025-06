Il lettore scrive: "Marciapiede divelto e non segnalato, pericolo per i pedoni"

di: Redazione - del 2025-06-21

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un nostro lettore che evidenzia lo stato in cui versa il marciapiede all'interno del tunnel nella SS 115 per Marinella.

"La rottura di un tratto di marciapiede, sotto il ponte autostradale che, dalla rotonda di via dei Templi, conduce a Marinella di Selinunte. Il tratto non è minimamente illuminato, costituendo grave pericolo per i pedoni che vi transitano in ore serali e notturne. Almeno, si provveda a segnalare il pericolo con apposita segnaletica stradale".