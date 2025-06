Ospedale Castelvetrano, "Ho trovato una struttura cordiale e professionale", lettera di un cittadino di origini bresciane

di: Redazione - del 2025-06-22

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un nostro lettore che si complimenta con la struttura ospedaliera di Castelvetrano per l'attenzione, le cure e la professionalità riscontrate durante la degenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale Vittorio Emanuele II.

"Devo fare i miei ringraziamenti a tutto il personale medico e paramedico del pronto soccorso dell'ospedale di Castelvetrano. Ero molto preoccupato, leggendo le varie notizie sulla sanità della provincia di Trapani. In breve venerdì pomeriggio un banale incidente domestic , scivolata sulla scala esterna bagnata, con una caduta di schiena battendo testa e glutei, mi costringe a recarmi in pronto soccorso per una forte emorragia alla testa. Ebbene in poco più di un'ora mi fecero: tamponamento della ferita, controllo pressione e battiti, tac alla testa, eco all'addome, radiografia alla schiena. Avuto l'esito degli esami prescritti un medico mi diede tre punti di sutura e mi fece il prelievo del sangue per una serie di esami. Mi disse che c'era un piccolo grumo di sangue alla testa e preferiva fare una nuova tac il giorno successivo per avere una sicurezza maggiore.

Rimasi al pronto soccorso nella apposita saletta, sabato mattina appena iniziato il turno mi fecero la tac, subito ci fu l'esito positivo e alle 7 avevo già il foglio di dimissioni con le terapie da seguire. Ebbi modo anche di scherzare con il medico, perche' vedendo le mie origini bresciane dai documenti e sapendo che ero sposato con una siciliana, lui invece siciliano sposato con una donna bresciana. Di nuovo i miei ringraziamenti per la professionalità e la cordialità di tutto lo staff".