Guardie Mediche estive di Triscina e Tre Fontane, raddoppiati i compensi anti carenza ai medici

di: Redazione - del 2025-06-26

Importante svolta per quanto concerne la questione alla carenza di sanitari nelle Guardie mediche e nelle sedi turistiche della provincia di Trapani, soprattutto in vista dei mesi estivi.

L’accordo siglato fra ASP e sindacati (SNAMI, FIMMG, SMI) prevede la possibilità di impiegare i medici in servizio (APO e GMT) anche oltre il tetto delle 24 ore settimanali normalmente consentite, riconoscendo a questi turni un compenso maggiorato di 48,50 euro orari (al netto degli oneri previdenziali e fiscali a carico dell’Azienda) per i medici impiegati nei turni straordinari da 12 ore o in modalità estemporanea. Un raddoppio netto rispetto alla tariffa ordinaria di 24,25 euro.

I presìdi attualmente carenti individuati dalla Direzione strategica dell’ASP sono: le Guardie mediche ordinarie di Trapani, Erice-Casa Santa, Campobello di Mazara e Favignana, e quelle turistiche di Tre Fontane, Castellammare del Golfo, San Vito Lo Capo e Triscina.