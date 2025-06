Castelvetrano, ritiro rifiuti ingombranti momentaneamente sospeso

di: Comunicato Stampa - del 2025-06-30

Con una nota il Comune di Castelvetrano ha disposto la sospensione del servizio di ritiro dei rifiuti ingombranti. "Si avverte la Cittadinanza - si legge nella nota - che il servizio di ritiro dei rifiuti ingombranti è momentaneamente sospeso con effetto immediato causa mancato corrispondente ritiro da parte dell'impianto di conferimento. Analogamente è sospeso il conferimento diretto presso l'autoparco.

L'Amministrazione si sta adoperando per risolvere quanto prima la situazione alla quale seguirà la comunicazione immediata della ripresa del servizio. Si conta sulla collaborazione dell'utenza per superare questa criticità senza danni per il nostro ambiente. Si prega quindi di non esporre i rifiuti fino a nuovo avviso".