Asp Trapani, si è insediato il neo Commissario, Sabrina Pulvirenti prima donna al vertice dell’azienda

È stato nominato il nuovo Commissario straordinario dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani, è Sabrina Pulvirenti, che si è insediata questo pomeriggio, dopo il passaggio di consegne con il direttore ammnistrativo sostituto del DG, Danilo Palazzolo. “Ringrazio il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e l’assessore per la Salute Daniela Faraoni, per questo incarico al vertice dell’ASP Trapani. Metterò a disposizione dell’azienda la mia esperienza di manager della sanità e di medico, avendo sempre come priorità quella della salute dei cittadini”. Le prime dichiazioni del neo Commissario. “Un pensiero – ha aggiunto - va anche a tutto il personale, sanitario e amministrativo, dell’azienda che, nella situazione complicata in cui si è venuto a trovare in questi mesi, ha saputo restare unito e al servizio di questo territorio”.

Laureata in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Roma Sapienza, Sabrina Pulvirenti è specialista in Patologia clinica e dottore di ricerca in Scienze gastroenterologiche pediatriche. Dirigente medico dell’Azienda Policlinico Umberto I di Roma, è stata direttore sanitario dell’Istituto di Previdenza e Assistenza del Comune di Roma. Dal marzo 2021 fino al 31 ottobre 2023 è direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Matera, e Commissario straordinario dell’IRCCS Oncologico CROB Basilicata, dal novembre 2022 all’ottobre 2023. E’ stata quindi Commissario straordinario dell’ASL di Frosinone dall’1 novembre 2023 al marzo 2025. Si tratta della prima donna al vertice dell’Azienda sanitaria trapanese.