Sicilformaggi festeggia 30 anni di successi tra export, nuovi investimenti e posti di lavoro. Intervista ai fratelli Tommaso e Matteo Palmeri

di: Publiredazionale - del 2025-07-13

La Sicilformaggi, nota impresa casearia di Santa Ninfa, ha festeggiato oggi i 30 anni di attività insieme ai dipendenti e tanti amici accorsi per brindare ai traguardi raggiunti. Un percorso virtuoso e di continua crescita partito nel 1995 e che si basa ancora oggi sulla passione e l’amore per il formaggio di due fratelli Tommaso e Matteo Palmeri (in foto).

Negli ultimi anni l’azienda ha concentrato le vendite all'esportazione all’estero (Europa, Usa, Medio Oriente) dei propri prodotti partecipando a numerose fiere internazionali dove i buyers esteri hanno apprezzato i formaggi che acquistano regolarmente divenendo così nostri clienti. Abbiamo intervistato Tommaso e Matteo Palmeri per ripercorrere insieme la loro storia densa di amore verso il territorio.

Come nasce Sicilformaggi?

Nasce in un garage dove insieme portavamo il formaggio acquistato dai vari caseifici locali per porzionarlo sottovuoto addirittura con il coltello a mano. Successivamente etichettavamo con la prezzatrice per i supermercati di un tempo. Nasceva così la Sicilformaggi con il primo stabilimento in via Ugo Bassi. Il commercio del formaggio della nostra famiglia, iniziato nei mercati vicini, finiva per giungere presto fino alle porte di grandi città italiane scegliendo solo il latte migliore proveniente da poche stalle locali selezionate.



Qual è il vostro segreto?

Siamo riusciti a mixare sapientemente la tecnologia più evoluta e raffinata con le tecniche e i segreti caseari più antichi.

Qual è la vostra mission?

L’azienda nel suo insieme ha condiviso idee, ideali e valori che possono riassumersi nella mission, che è quella di far conoscere al consumatore la qualità e la tipicità del cibo siciliano, nonché i valori della nostra terra originate dalla cultura delle tradizioni. Il nostro impegno è quello di ottenere prodotti caseari tradizionali, a tutela di un patrimonio alimentare di grande portata. Negli ultimi 20 anni l’azienda ha potenziato la sua crescita diversificando il proprio paniere di prodotti e avviando la produzione anche di specialità gourmet affinati con ingredienti del nostro territorio che caratterizzano gli stessi formaggi.

Dietro la vostra crescita aziendale ci sono anche importanti investimenti.

Esatto. Nel 2023 l’azienda ha aperto, adiacente all’azienda, uno show room di tutti i suoi prodotti dove i buyers vengono fatti accomodare per degustare i nostri prodotti, oltre i privati che vengono regolarmente a comprare i nostri prodotti a km 0e mangiare seduti la nostra ricotta calda. Nel 2024 abbiamo ultimato un nuovo edificio di 500 mq che serve da supporto allo stabilimento primario con linee di confezionamento all’avanguardia e celle per lo stoccaggio delle merci.

Quanti dipendenti ha oggi Sicilformaggi?

L’azienda oggi ha 30 dipendenti e un fatturato in continua crescita che grazie all’impegno costante dei nostri dipendenti riesce a gestire in maniera impeccabile e per questo li ringraziamo.

Per concludere un ringraziamento volevate dedicarlo ad una persona speciale grazie al quale oggi Sicilformaggi è una eccellenza siciliana e non solo...

Proprio così. L’opportunità di conoscere cose nuove, la predisposizione a fare del proprio meglio, a ricercare e proporre sempre il meglio l’abbiamo ereditata da nostro padre Giuseppe, capostipite di questa storia, che ha posto il seme di una tradizione oggi impreziosita da esperienza e talento. E non è un caso se ora, caseificio e punto vendita, hanno affinità tanto forti. Nostro padre lavorava nella produzione di bibite quand’era giovane e fu lì che imparò a vedere il mondo da un’altra prospettiva e a fare tesoro di tante esperienze poi convertite in attività di nascita e sviluppo della grande distribuzione in ambito locale.

Grazie a Tommaso e Matteo Palmeri per il tempo dedicatoci.

La bottega di Sicilformaggi si trova in via E. Mattei, 3 a Santa Ninfa

Tel. 0924 62366

Orari: Dal lunedì al venerdì ore 9.00-13.00 / 15.00-18.00