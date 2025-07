Selinunte, accesso boschetto grazie alla convenzione Parco-CRI, “Finalmente risolta una questione annosa”, lettera di una lettrice

di: Redazione - del 2025-07-07

Riceviamo e pubblichiamo la lettera alla redazione da parte della nostra lettrice Rina Safina che non ha nascosto la soddisfazione alla notizia della convenzione stipulata fra il Parco archeologico di Selinunte e la Croce Rossa Italiana di Castelvetrano.

"Con grande gioia apprendo che il Parco Archeologico di Selinunte, nella persona del suo direttore dr. Felice Crescente, da sempre attento alla disabilità, ha stipulato una convenzione con la locale Croce Rossa per la gestione del boschetto che da via Marco Polo arriva al fiumiciattolo Gorgo Cottone, rendendo fruibile anche ai disabili questa oasi di verde e permettendo l'accesso alla spiaggia sotto l'Acropoli con il collocamento di una passerella.

Sembra così finalmente risolta un'annosa questione, da me vissuta in prima persona a causa dei problemi fisici che mi affliggono, impedendomi di salire e scendere le scale che portano alle spiagge selinuntine. Per questo voglio ringraziare di cuore il Dott. Crescente per essersi fatto carico del mio disagio e l'avvocato Elio Indelicato per aver sostenuto la mia accorata richiesta, dando così voce e spazio a chi è in difficoltà. Credo che in molti apprezzeremo quanto fatto e il da farsi e vi siamo sinceramente grati. Ancora grazie".