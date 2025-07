Castelvetrano, al Parco delle Rimembranze 60 nuove piantine per opera degli allievi di una scuola di formazione

di: Redazione - del 2025-07-07

Iniziativa solidale degli allievi del corso di formazione “Addetto al giardinaggio e ortofrutticoltura ID CS1044-EDI780” della Scuola dei Mestieri Ted Formazione professionale di Castelvetrano, progetto finanziato dalla Regione Siciliana nell’ambito del Programma Gol. D’intesa col Comune di Castelvetrano questa mattina gli allievi, coordinati dai dipendenti comunali del Servizio Verde Pubblico, hanno effettuato la piantumazione di n. 60 piantine presso il parco delle Rimembranze, alla presenza dell’assessore Davide Brillo.

L’idea nasce nell’ambito del tirocinio formativo di 180 ore che gli allievi del corso stanno effettuando presso le ville comunali “Falcone Borsellino” e “Parco delle Rimembranze” al termine del percorso formativo che li ha visti in aula per un totale di 500 ore. Dopo gli esami finali conseguiranno la qualifica EQF2 (European Qualification Framework), nell’ambito del quadro dei livelli di qualificazione rilasciate nei Paesi membri dell’Unione Europea.

“La tutela dell’ambiente e la cura degli spazi pubblici costituiscono, oggi, un chiaro esempio di cittadinanza attiva - dichiara Davide Brillo - che l’amministrazione di cui mi onoro di far parte intende sostenere e promuovere. Un sincero ringraziamento agli alunni della scuola TED e al suo direttore, il dott. Peppe Messina, per avere promosso una tale iniziativa in uno dei giardini più belli della nostra Castelvetrano”.

Per il responsabile della Scuola Ted Formazione professionale, Giuseppe Messina: “L'iniziativa formativa mira a rafforzare il senso civico ed il rispetto per il verde pubblico destinato alla fruizione della comunità cittadina. Compito degli allievi durante il periodo di tirocinio è proprio quello di garantire il decoro delle ville comunali, spazio fondamentale per il tempo libero e per i giochi dei più piccoli. Ringraziamo il Sindaco Giovanni Lentini per aver creduto nel progetto formativo convenzionando l’Ente comunale con la nostra scuola, l’assessore Davide Brillo per aver coordinato tutti gli aspetti organizzativi dell'evento e il dirigente del Servizio Verde Pubblico Pasquale Calamia per aver messo a disposizione il gruppo di lavoro qualificato del Comune”.

Presso la Scuola Ted Formazione professionale sono ancora aperte le iscrizioni al primo anno dei corsi di formazione gratuiti per la qualifica triennale di meccatronica, acconciatura e produzioni alimentari per i minori, dai 13 ai 17 anni in obbligo scolastico e in possesso della terza media.