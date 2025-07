"Lezione di civiltà di due turisti", il racconto di un castelvetranese al nord in ferie a Triscina

di: Redazione - del 2025-07-14

Una lezione di civiltà che dovrebbe essere da monito per tutti i residenti ed i villeggianti di Triscina, in questo caso ma anche delle altre borgate, che a parole dicono di amare la propria terra e soprattutto l'ambiente circostante, è la lezione di civiltà che due persone una ligure e l'altra lombarda ci danno. A raccontare la storia è Francesco Tortorici, un castelvetranese che da 38 anni vive in Veneto per ragioni lavorative.

"Ogni mattina in questo periodo di ferie passeggio sulla spiaggia in zona Mokambo, stupenda spiaggia e degna di attenzione. Molto spesso ho notato due persone che raccolgono i rifiuti in plastica sparsi purtroppo sull'arenile. Non si può fare altro che esprimere sentimento positivo sulla sana lezione di dignità civica che queste due persone ci hanno offerto".