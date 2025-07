Ospedale Castelvetrano, tolti ulteriori 12 posti letto, solo 2 in Chirurgia

di: Redazione - del 2025-07-14

Ulteriore declassamento per l'Ospedale Vittorio Emanuele II di Castelvetrano, che perdi ulteriori 12 posti letto dei quali 10 nel reparto di Chirurgia Generale. Monta la protesta degli utenti ed anche nell'ambiente politico qualcuno iniziare ad alzare la voce. Come per esempio il Dep. Regionale Dario Safina che dal suo profilo social lancia un chiaro segnale.

"Siamo l’unica provincia in Sicilia dove si riducono i posti letto per acuti. È un dato grave, - scrive Safina - che va oltre le cifre e racconta una scelta politica precisa: quella di arretrare invece di investire. I dati parlano chiaro. Nella provincia di Trapani si passa da 934 a 926 posti letto complessivi, con una perdita netta di 8 posti, ma la realtà è ancora più preoccupante se si guarda nel dettaglio. All’ospedale di Trapani vengono tagliati 17 posti letto per acuti, proprio nel presidio centrale dell’ASP. A Castelvetrano si perdono altri 12 posti, di cui 10 in Chirurgia generale, e si compie una scelta incomprensibile: la cancellazione dell’Urologia oncologica, reparto altamente specializzato e riconosciuto come polo di riferimento regionale. Un danno enorme per il territorio e per i pazienti oncologici che dovranno spostarsi altrove, lontano dalla propria provincia, per curarsi. Sì, ci sono piccoli incrementi: +18 posti letto a Marsala, +20 a Mazara del Vallo, +16 a Salemi (ma solo per lungodegenza). Ma è un’illusione - prosegue Safina - pensare che bastino a compensare il taglio complessivo e la disorganizzazione diffusa. A Pantelleria, ad esempio, si cancella il reparto di Ostetricia, negando un servizio essenziale a un’isola già penalizzata dalla distanza".

"Progettato e costruito - scrive Serena Navetta - anche con finalità di supporto in caso di eventi sismici. L’ospedale di Castelvetrano sorge su un lotto di oltre 48 000 mq. comprensivo anche della pista per elisoccorso. Struttura su 6 piani di circa 20.000 mq. Dispone di ben 4 sale operatorie. Un' utenza di oltre 100.000 abitanti su 3 province. Con la nuova rete ospedaliera scendiamo ancora da 124 a 112 posti letto. Solo 2 posti letto per la chirurgia! Eliminata l' urologia oncologica. Un applauso alla politica regionale. Non era facile fare peggio. Sopprimete i cittadini, fate prima".