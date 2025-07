“Noi cani di Triscina: un messaggio di amicizia e rispetto per tutti”. La replica dei proprietari dei cani alla nota dei lettori di qualche giorno fa

di: Redazione - del 2025-07-12

Riceviamo e pubblichiamo la nota di replica da parte dei proprietari dei cani, a seguito delle nota alla redazione inviata da alcuni lettori che tanto ha fatto discutere che è stata pubblicata all'interno di un nostro articolo di qualche giorno fa.

"Sono Luce un piccolo levriero e ho bisogno di correre; Sono JOI un Labrador e adoro fare il bagno; Sono Ares un Rhodesian ridgeback sono molto pigro e mi piace riposare sulla sabbia. Non siamo solo cani ma membri di una famiglia. Ci siamo conosciuti l’anno scorso ci piace giocare insieme così tutte le mattine ci diamo appuntamento in spiaggia alle 7 a quell’ora non ci sono bambini, ombrelloni, famiglie, ma ci siamo solo noi qualche pescatore, cani randagi e qualche persona che passeggia, abbiamo scelto questo orario propio perché non vogliamo infastidirti. Siamo vaccinati abbiamo un micro cip e siamo molto ben educati. Abbiamo anche un’assicurazione per qualsiasi danno che involontariamente potremmo causare a cose o persone.

I nostri padroni sono provvisti di sacchetti e i nostri bisogni se li portano a casa perché non ci sono cestini dove poterli buttare. Noi arriviamo dalla Svizzera e dalla Lombardia, quando siamo a casa oltre alle passeggiate, frequentiamo delle Aree cani dove possiamo stare liberi e giocare, qui non ci sono anche se c’è tanto spazio per poterle realizzare, quindi ci accontentiamo di un pezzettino di spiaggia.

Ci dispiace se causiamo disagio a qualcuno però noi facciamo del nostro meglio per non darvi fastidio. Noi ci fermiamo sempre in uno spazio limitato, se non ti senti sicuro quando ti avvicini fai un segno alla mia padrona e io starò fermo fino a quando sarai passato. Se mi vuoi conoscere avvicinati e proviamo a vincere la tua paura. La spiaggia di Triscina è un luogo di libertà e gioia per tutti gli esseri viventi Abbiamo tanto spazio per poter convivere insieme in armonia nel rispetto reciproco. Buona estate a tutti! Luce, Joi, Ares!"