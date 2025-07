Il lettera scrive: “Chi controlla gli stalli per disabili?” Lettera alla redazione del Farmacista di Marinella di Selinunte

di: Redazione - del 2025-07-14

Riceviamo e pubblichiamo la lettera del Farmacista di Marinella di Selinunte, Dott. Salvatore Gancitano, che solleva la questione legata agli stalli per disabili, occupati, secondo quanto riferito nella nota, da auto non aventi autorizzazione.

"Il sottoscritto Gancitano Dott. salvatore, titolare della Farmacia Gancitano srl con ubicazione al numero civico 27 della via g. Caboto a Marinella di Selinunte, nonche' disabile con dichiarazione Inps del 2021 ed assegnatario del contrassegno n°44/2021, con la presente lamenta quanto riferito all'oggetto e fa notare che da anni ed in maniera perpetua insistono entrambi i disagi per mancata vigilanza. Poiche', benche' la comprensiva tolleranza in merito per tutto il lungo periodo invernale, nei mesi di luglio-agosto risulta inaccettabile il caos che si crea all'indirizzo della farmacia per l'afflusso dell'utenza, per tutto cio' premesso, invito personalmente il sindaco ed il comando della polizia locale ad intraprendere efficace iniziativa alla risoluzione di entrambe le problematiche.

La considerazione vera e' una sola: cambiano le amministrazioni ma l'incuria, il mancato rispetto del singolo verso la collettivita' della borgata, il mancato ripristino di determinati servizi ( vedi guardia medica ) non fanno onore a nessuno di noi costretto a viverci e costretto subire e nemmeno a chi ci viene a trovare! Si pensa solo a feste e festini. Spero che questa nota sia da stimolo per le autorita' competenti".