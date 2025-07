Menfi e Castelvetrano ricordano a 30 giorni dalla scomparsa Francesco Frosina, uomo d’altri tempi tra famiglia, lavoro, sport e cultura

di: Francesca Capizzi - del 2025-07-14

La comunità di Menfi e la natìa Castelvetrano piangono la scomparsa di Francesco Frosina, un cittadino amato e popolare, spentosi improvvisamente a Menfi il 16 del mese scorso all'età di 88 anni. Più di mille persone hanno reso omaggio alla sua memoria, molte delle quali lo hanno ricordato per la sua eleganza e la sua generosità, definendolo un gentiluomo d’altri tempi.

Francesco Frosina ha vissuto a Menfi per oltre vent'anni ma ha sempre mantenuto saldo il suo legame con la città di Castelvetrano alla quale era profondamente legato. La sua è stata una vita ricca di passioni e dedizioni.

Al centro della sua esistenza vi era un amore sconfinato per la sua famiglia. Ha convissuto con sua moglie per ben sessantacinque anni, ed è stato un modello di vita per le sue figlie e i suoi nipoti. Professionalmente, per otre trent'anni è stato rappresentante di abbigliamento uomo/donna e di un noto brand di abbigliamento per bambini.

Lo sport ha rappresentato una colonna portante nella vita di Francesco Frosina. Già da ragazzo, si è distinto come arbitro di calcio. Negli anni Ottanta, ha fatto parte del direttivo di squadre di calcio giovanili castelvetranesi. Era un tifoso sfegatato della Folgore di Castelvetrano e la sua fedeltà alla Juventus era leggendaria: è stato cofondatore del fan official club Juventus di Menfi e la sciarpa bianconera ha accompagnato il feretro, testimonianza del suo amore "fino alla fine" per la sua squadra del cuore.

Frosina era anche un profondo amante della cultura e un convinto sostenitore di quella Sicilia ricca di valori e tradizioni. Profondamente orgoglioso di avere fatto in gioventù da dattilografo allo storico Virgilio Titone, esperienza da lui considerata altamente formativa per la sua crescita personale. È stato socio di importanti circoli culturali, prima il circolo Pirandello e il circolo della gioventù di Castelvetrano, e successivamente il circolo universitario di Menfi. Era noto anche per il suo impegno politico fin dall'età giovanile sostenendo ideali politici democratici portati avanti per tutta la vita con grande onestà intellettuale.

Francesco Frosina verrà ricordato per il suo trigesimo mercoledì 16 luglio alle ore 18 presso la Chiesa Madre di Menfi. Un'occasione per la comunità per onorare la memoria di un uomo che ha lasciato un segno indelebile nei cuori di chi lo ha conosciuto.