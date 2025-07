Castelvetrano piange Giacomo Montepiano. Il dolore di amici e parenti

del 2025-07-14

Castelvetrano piange Giacomo Montepiano, 47enne, castelvetranese. Fatale per lui in tuffo in mare dove si era lanciato per recuperare un pallone per i figli. Giacomo era molto conosciuto e apprezzato a Castelvetrano.

Figlio d’arte operante nel settore dei trasporti e traslochi per anni insieme al papà Giacomo, venuto a mancare da qualche anno. Persona molto scherzosa e gioviale e sempre pronto alla battuta Giacomo era ben voluto da tutti.