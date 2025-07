Castelvetrano, gestione debiti fuori bilancio e noleggio con conducente, presentate due mozioni dalla consigliera Enza Viola

di: Redazione - del 2025-07-15

La consigliera Enza Viola di Obiettivo Città ha presentato al massimo consesso civico due mozioni che che riguardano la Gestione dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze di condanna ed il rilascio di nuove autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente e taxi.

Gestione dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze di condanna.

La mozione della consigliera Enza Viola propone di riattribuire all'Avvocatura Comunale la competenza per la stesura delle delibere relative ai debiti fuori bilancio derivanti da sentenze di condanna. Ciò consentirebbe un sensibile miglioramento dell'efficienza amministrativa, una riduzione dei tempi procedimentali e una maggiore coerenza tecnica dei provvedimenti. Inoltre, la mozione chiede di valutare l'assegnazione di risorse umane aggiuntive all'Avvocatura Comunale, al fine di garantire un adeguato supporto amministrativo e consentire una tempestiva ed efficace predisposizione degli atti.

Rilascio di nuove autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente e taxi.

La mozione della consigliera Enza Viola propone 5 punti: Avviare con urgenza l’iter per il rilascio di nuove autorizzazioni per l’attività di noleggio con conducente e taxi; Effettuare un’analisi dei fabbisogni del territorio in termini di mobilità urbana e turistica; Definire criteri trasparenti e meritocratici per l’assegnazione delle licenze, privilegiando i soggetti in stato di disoccupazione e residenti nel territorio comunale; Promuovere forme di collaborazione tra i futuri operatori del servizio e le strutture turistiche, alberghiere e culturali; Prevedere campagne informative per incoraggiare l’adesione al bando da parte dei cittadini.